В Москве в национальном центре "Россия" вручили награды волонтерам. На торжественной церемонии отметили добровольцев, которые участвовали в организации выставок, фестивалей, мастер-классов, образовательных программ и других мероприятий на этой площадке.

Свой вклад внесли более 600 человек. Большинство из них - это студенты вузов столицы. Они отработали более 700 смен и оказали помощь в проведении 30 масштабных событий в национальном центре "Россия".

"Очень важно говорить спасибо тем, кто помогает, кто подаст руку помощи в трудной ситуации. Конечно, это наши волонтеры", - отметила Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования.