Аномальное тепло пришло в российские регионы. Каковы прогнозы?

Аппетит после долгой спячки - зверский. Бурая медведица Дива в Хабаровском зоопарке проснулась первой. Почувствовав тепло, из берлог постепенно выбрались остальные косолапые. Раньше обычного пробудились и барсуки. Первым делом - генеральная уборка! Нужно выбросить старые подстилки и почистить домики - весна пришла!

А в Сочи - уже почти лето. В парках зацвели магнолии. Десятки туристов специально приезжают полюбоваться нежными белыми и розовыми бутонами и сделать удивительной красоты фотоснимки.

Из-за теплой зимы цветение в этом году началось раньше срока, а недавние снегопады и похолодание могли погубить бутоны, но вовремя отступили, лишь немного повредив растения. Уже сейчас в Сочинском национальном парке цветет 5 из 15 видов магнолий. Аромат - непередаваемый.

"Кроме магнолии обнаженной сейчас зацвели магнолия суланжа, магнолия Лебнера и магнолия кобус - это первые цветки, которые радуют посетителей наших дендропарков, и с каждым днем цветение будет нарастать", - отметила Галина Солтани, научный сотрудник Сочинского национального парка.

С приходом такой ранней вены нарастает и тревога спасателей. В Новосибирске, чтобы предотвратить паводок, на реках начали взрывать лед. Тает лед и на Неве - в Санкт-Петербург неожиданно прилетели лебеди, а их ждали не раньше апреля. Правда, эти пернатые гости остановились здесь ненадолго по дороге в тундру - уж очень понравилась ранняя весна в Северной столице.

"Я не припомню, чтобы в начале марта лебеди прилетели в Петербург. Это, конечно, уникальный случай - здесь и лебеди-кликуны, и тундровые даже лебеди - два вида лебедей прилетели из западной Европы", - говорит Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор видеоблога про животных.

Жители Ленинградской области уже заметили гадюк - пресмыкающиеся тоже выходят из спячки раньше обычного. В Подмосковье просыпаются клещи, а москвичи уже встречают первых бабочек. В столице, как в сказке, месяцы поменялись местами: вместо марта - май.

Однако такая ранняя весна - дама очень непредсказуемая и капризная, и синоптики предупреждают о резкой смене погоды. В пятницу в Москве и области ждут шторм - порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду, а к выходным резко похолодает.