Банки предложили замораживать деньги для борьбы с мошенниками

Российские кредитно-финансовые организации предложили Банку России дать им возможность замораживать денежные средства на счете получателя, если возникает подозрение на мошеннический перевод. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР).

Как сообщает РБК, авторы инициативы предлагают, в случае подозрений в мошенничестве, блокировать на 24 часа средства на сумму от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и на 48 часов — средства на сумму более 50 тысяч рублей. Если подтвердится, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента, средства должны быть возвращены отправителю.

При получении заявления отправителя о том, что перевод был совершен без его согласия, банк получателя сможет автоматически заблокировать всю сумму на счете на двое суток. Кроме того, предлагается вводить 30-дневный запрет на закрытие счета и перевод остатка денежных средств, если поступит соответствующее заявление от владельца счета.

Эксперты поясняют, что такой механизм подстрахует россиян, страдающих от действий мошенников, ведь основная проблема — в том, что преступники очень быстро выводят средства со счетов, а найти их и вернуть обманутому владельцу потом затруднительно.

Тем временем мошенники успели задействовать в преступных целях механизм самозапрета кредитов, хотя соответствующий сервис заработал на портале "Госуслуг" лишь 1 марта. Злоумышленники звонят россиянам и сообщают о якобы неправильно установленном самозапрете. Однако Минцифры подчеркивает, что истинные сотрудники "Госуслуг" так не делают.

Мошенники умудрились добраться и до пресс-секретаря главы государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему "звонили неоднократно", однако на приемы преступников он "пока не ловился" и даже сумел спасти родственника.