ФСБ предотвратила покушения на военных и чиновников. Им отправили бомбы под видом парфюма

ФСБ предотвратила серию терактов в отношении участников СВО и госслужащих, которые оказывают помощь военным в зоне спецоперации. Теракты планировались спецслужбами Украины.

Как рассказали в ведомстве, украинские спецслужбы планировали отправить им самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. СВУ должны были сработать при открытии упаковки.

Первые смертоносные посылки были обнаружены в ходе досмотра в аэропорту Челябинска. Благодаря оперативным действиям спецслужбы задержали в Свердловской области 22-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб отправил посылки "Почтой России" военнослужащим и чиновникам, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

В ФСБ сообщили, что в прошлом году задержанный собирал сведения о военных, проживающих в Энгельсе Саратовской области, и сотрудниках предприятий ОПК г. Екатеринбурга.

Спецслужбы также обнаружили в Челябинске еще один тайник с четырьмя аналогичными посылками.