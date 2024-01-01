Украинский лидер Владимир Зеленский находится в "заключительном акте" своего президентства, что признают и в его окружении. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Киеве.

По словам собеседника Financial Times, в политических кругах Киева вовсю обсуждают, как долго Зеленский еще продержится у власти, тем более что формально срок его президентских полномочий завершился еще в мае 2024 году.

Источник отмечает, что политики, которые прежде уверяли Зеленского в своей поддержке, уже готовятся к выборам нового президента Украины. Они формируют между собой альянсы и связываются с администрацией президента США и его сторонниками.

Сам Зеленский заявил, что "никто ничего откладывать не будет", президентские выборы на Украине пройдут после отмены военного положения — сейчас же, по его утверждению, "необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина".

Российский лидер Владимир Путин, говоря о будущем Украины и отношениях с США, указывал, что Зеленский стал токсичной фигурой как для армии, так и для всего украинского общества. Он уклоняется и от мирных переговоров с Москвой, и от выборов нового президента Украины.