Певица Ани Лорак тайно вышла замуж

Ани Лорак и Исаак Виджраку устроили свадебную церемонию на Мальдивах. Интересно, что все случилось еще 14 февраля, однако певица сообщила об этом лишь сейчас. Новоиспеченные супруги рассказали, что официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании. Но лишь сейчас устроили себе праздник. Причем в обоих случаях Ани и Исаак решили ограничиться скромными церемониями без обилия гостей.

"У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там. Многие люди тогда оказались на свадьбе "певицы Ани Лорак", и для них это было важнее всего остального. Поэтому в этот раз хотелось искренности, интимности и ощущения настоящего, только для себя, хотелось быть "в моменте", - рассказала Ани Лорак "ОК!"

Исаак же подчеркнул, что для него эта свадьба была первой. Он вообще никогда не состоял в браке, несмотря на самые разные слухи. Поэтому церемония на Мальдивах оказалась для него не менее волнительной, чем для Ани.

"Очень часто во время свадьбы молодожены не отдыхают, а больше стрессуют, вся подготовка и само мероприятие перестают быть для них праздником. Мы не хотели проходить через такой стресс. И решили сбежать ото всех и сделать что-то особенное", - отметил Виджраку.

Тем не менее, новоиспеченные супруги пообещали, что в ближайшее время все же организуют праздник для друзей и близких.