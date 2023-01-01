У украинской армии закончились ракеты дальнего радиуса действия ATACMS производства США. Об этом рассказал осведомленный американский чиновник и источник на Украине из оборонного комитета Верховной рады.

Как сообщает Associated Press, всего Соединенные Штаты поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) менее 40 таких ракет — они закончились у Украины в конце января.

Агентство напоминает, что военное руководство США, включая возглавлявшего тогда Пентагон Ллойда Остина, изначально предупреждало, что объем поставок ATACMS будет весьма ограниченным — Вашингтон считал разумным сосредоточиться на поставках других вооружений, которые считал более полезными для ВСУ на поле боя.

Ранее информированные украинские источники рассказали, что украинская армия потеряла 19 американских танков Abrams из 31, которые были предоставлены Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами в 2023 году. Практически все Abrams, которые пока еще остаются на ходу, было решено отвести с передовой.

После скандала в Белом доме Вашингтон приостанавливал оказание военной помощи киевскому режиму. Однако в Кремле подчеркивали, что не нужно сейчас спешить надевать розовые очки — у Украины останется еще очень много оружия, поэтому "мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы".