ФСБ предотвратила теракты против ветеранов СВО, госслужащих и волонтеров. Все подробности

Казалось бы, рутинная работа багажного отделения в аэропорту Челябинска. В синих мешках - посылки. Внешне – обычная проверка. Но вот при досмотре содержимого на мониторе хорошо видны странные предметы. Опытный взгляд оперативника сразу определяет – это электропровода, а это детонатор и взрывчатое вещество.

Вызванные в аэропорт взрывотехники осторожно выносят и укладывают в специальный бронированный контейнер подозрительные мешки. Хотя сотрудники ФСБ уже хорошо знают, что внутри, кто отправитель и потенциальный получатель.

В спецслужбе сообщили - в результате успешной операции удалось предотвратить покушение на ветеранов СВО, волонтеров, помогающих фронту, и госслужащих - в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

А вот и исполнитель. Гражданин России. Теперь – фигурант уголовных дел, заведенных в том числе по статье "Терроризм". Кто заказчик – оперативники даже не сомневались.

"Познакомился в интернете с неким Антоном, который проживает в Украине, он дал мне задание узнать машины и места проживания личностей в Екатеринбурге на военном заводе за денежное вознаграждение", - рассказывает задержанный.

Денежное вознаграждение - это 6 тысяч долларов. Обещанного, конечно, юный диверсант не получил. Некий Антон с Украины, поняв, что его протеже "засыпался", тут же удалил свой аккаунт в соцсетях. Впрочем, это уже не имело значения. Оперативники и так выяснили всю схему. Задержанный должен был найти пять тайников. Достать из них коробки, замаскированные под подарочные наборы парфюмерии. И по почте отправить адресатам в разные регионы. Как раз к торжественной дате - 23 февраля. Внутри - взрывчатка на боевом взводе. Сдетонировать заряд должен был в тот момент, когда получатель открывал упаковку. Все фугасы сотрудникам ФСБ удалось перехватить. Никто не пострадал. Но сам факт говорит о том, что Украина, не гнушается никакими способами и методами террористической войны.