Россия представила Вашингтону список требований по соглашению о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений с Соединенными Штатами. Об этом в четверг, 13 марта, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, российская сторона направила "широкие" требования, во многом схожие с теми, что ранее уже озвучивались Москвой. Тогда речь шла про внеблоковый и безъядерный статус Украины, полный вывод украинских войск с территорий, присоединившихся к России, отказ от размещения иностранных военных на Украине.

Неясно, что содержится в новом списке требований, однако агентство отмечает, что "в последние годы Россия также потребовала от США и НАТО устранения так называемых "коренных причин" конфликта, включая расширение НАТО на восток".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мы работаем с более продуманными вариантами" в том, что касается сценариев мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако от подробностей он воздержался.

Между тем германские СМИ рассказали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский намеревается выставить Россию и конкретно ее президента Владимира Путина противниками мирного урегулирования, чтобы Украина и дальше получала поставки американского оружия и разведывательные данные.