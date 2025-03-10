Самолет спецпосланника Трампа вошел в воздушное пространство России

Самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа вошел в воздушное пространство России. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Бизнес-джет Gulfstream G650, на борту которого предположительно находится Уиткофф, вылетел в четверг утром из Катара. Сначала частный борт долетел до Египта, а потом совершил резкий разворот на север. Затем самолет облетел Украину и через Польшу и прибалтийские страны вошел в воздушное пространство России в районе пункта пропуска "Бурачки" в Псковской области.

Ожидается, что около 13:00 джет приземлится в Москве.

Накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Стив Уиткофф отправится в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня. Позднее Дональд Трамп заявил, что американские представители уже отправились в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Кто именно летит в российскую столицу, он не сказал.

Также неизвестно, с кем Уиткофф намерен встретиться в российской столице. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что спецпосланник Трампа проведет переговоры с самим Владимиром Путиным.