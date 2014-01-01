После смерти мужа Натали воссоединилась с близким мужчиной

Певица Натали помирилась со своим старшим братом Антоном Миняевым только после смерти мужа Александра Рудина. До этого они много лет не общались.

История началась еще в 2014 году. Тогда Антон тоже занялся музыкой и даже записал несколько песен. За помощью он обратился к сестре Натали. Как впоследствии рассказывал журналистам Антон, родственница и ее муж нашли аранжировщика. Однако после записи Антону было сказано, что его голос сделали ниже. Ему это не понравилось, и он уехал. После этого якобы с ним связалась Натали, пожаловалась, что он ее подвел, и они перестали общаться.

Кроме того, Антон уверял, что Натали зазналась, а еще будто бы муж ее настраивал против родного брата. После того, как история стала достоянием общественности, на Антона якобы ополчилась вся семья. Ему пришлось завершить музыкальную карьеру.

Спустя время, в 2022 году, на шоу "Звезды сошлись" Антон уже утверждал, что они с Натали друг друга не поняли, и он в доме сестры нежеланный гость. Он подчеркнул, что не считает себя виноватым, но если в чем-то не прав и обидел сестру, то просит прощения.

В 2024 году на программе "Секрет на миллион" Натали и Антон встретились. К этому моменту певица уже стала вдовой. Могила Александра Рудина находится на кладбище в родном городе Дзержинске. С организацией похорон помогал Антон. Он и сейчас ухаживает за могилой Рудина, сообщает aif.ru. Брат Натали работает тренером волейбольной команды в этом городе и воспитывает двоих сыновей.