Володин анонсировал новые инициативы по контролю над иноагентами

В Государственной думе готовятся рассмотреть законопроекты, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Об этом в четверг, 13 марта, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, предлагается ввести сроки до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия.

Поправки также предусматривают лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества за дискредитацию Вооруженных Сил России и призывы к санкциям против нашей страны, если это совершается из корыстных побуждений или по найму.

Иноагентов и релокантов предлагают судить заочно за публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности России, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны распространение фейков о Вооруженных Силах России и их дискредитацию, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитацию нацизма.

Ранее глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иностранные агенты собирают персональные данные россиян в интересах зарубежных спецслужб, маскируя это под регистрацию для участия в неких просветительских мероприятиях.

Между тем Государственная дума одобрила в первом чтении поправки в законодательство о штрафах за несоблюдение иностранными агентами законных требований. Эти коррективы предусматривают также полный запрет иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, как в отношении детей, так и для взрослых.