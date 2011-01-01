Дочь не явилась на свадьбу Ани Лорак

Сегодня, 13 марта, стало известно, что Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) тайно вышла замуж. Ее избранником стал тренер Исаак Виджраку. Влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах. Официально оформили отношения они еще в сентябре 2024 года в Испании.

Причем обе церемонии прошли при минимуме гостей. Так, на росписи были только брат Ани Лорак и дочь Исаака. Наследница певицы не смогла посетить мероприятие.

"София, к сожалению, не смогла прилететь — она училась в школе", - пояснила Ани Лорак для журнала "ОК!"

Напомним, что певица родила дочь в 2011 году от первого мужа, турка Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году Ани Лорак оформила развод. Певица узнала об измене мужа. Новость стала достоянием общественности. Выяснилось, что мужчина увлекся другой женщиной, его сфотографировали с ней в обнимку в одном из заведений Киева.

Отметим, что в Сети неоднозначно отнеслись ко второму замужеству Ани Лорак. Одни фанаты порадовались за певицу и пожелали ей счастья, однако другие поклонники сочли, что артистка снова "нашла себе альфонса". По мнению обеспокоенных интернет-пользователей, исполнительница опять клюнула на удочку мужчины, который "мало что из себя представляет", и ей якобы придется самой его содержать. Фанаты, впрочем, все равно не теряют надежды, что на сей раз Ани будет счастлива, и ее избранник окажется надежным.