Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву. По данным портала Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650 в 12:30 приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Уиткофф вылетел в Москву в четверг утром из Катара. Сначала его самолет долетел до Египта, а потом совершил разворот на север. Облетев Украину через Польшу и прибалтийские страны, джет вошел в воздушное пространство России в районе города Себеж в Псковской области.

Накануне в американском Белом доме заявили, что Стив Уиткофф летит в Москву, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня. С кем он намерен встретиться в российской столице, неизвестно.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что спецпосланник Трампа проведет переговоры с самим Владимиром Путиным.

В четверг утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин может сделать заявление по Украине после встречи с Александром Лукашенко, который сегодня также прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой.