Лидеры Евросоюза испугались мести Трампа за помощь Украине

Политические лидеры государств — членов Евросоюза всерьез встревожены из-за возможной ответной реакции Соединенных Штатов на позицию Европы по Украине. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, европейские политики боятся, что "в какой-то момент американцы начнут активно возражать против того, что мы делаем".

Это, как переживают в Европе, может обернуться для европейских лидеров наказанием в отместку за угрозу срыва мирного соглашения по Украине, которое активно продвигает президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ отмечали, что американская администрация хочет перестроить Евросоюз — Дональд Трамп одержим идеей разрушения ЕС, чтобы в Европе большую роль играли национальные правительства, а роль европейских институтов сошла на нет.

Как заявил политолог Дмитрий Орлов, то что делают европейские игроки – это дипломатические пасы, однако "за демонстрацией амбиций реальной амуниции не следует".