Американские переговорщики действительно летят в Россию, с ними будут контакты. Это подтвердил в четверг, 13 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, накануне вечером телефонный разговор провели помощник российского президента Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Песков напомнил, что Вашингтон обещал довести до Москвы информацию о переговорах с Украиной — сейчас это и наблюдается в действии.

При этом пресс-секретарь президента России не стал давать комментариев о публикации американских СМИ насчет якобы переданного Вашингтону "списка требований" по мирному урегулированию конфликта с Россией, сообщает РБК.

Ранее источники предупредили, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский намеревается выставить Россию и конкретно ее президента Владимира Путина противниками мирного урегулирования, чтобы Украина и дальше получала поставки американского оружия и разведывательные данные.