Украинской армии отчаянно не хватает людей для военного противостояния с Россией — эту проблему не помогут решить поставки с Запада. На это пожаловался чиновник из военных кругов одной из стран — спонсоров Украины.

Как пишет Financial Times, самая острая проблема Украины — это не отсутствие оружия или боеприпасов, а нехватка солдат. Задачу по набору военных выполнить "очень трудно".

Украинские власти ставят планку по мобилизации на уровне 30 тысяч человек в месяц, однако "никто не хочет быть последним призванным или убитым". Это подтвердила депутат Верховной рады Юлия Клименко, по словам которой, украинцы не желают отправляться на фронт, тем более без надлежащей подготовки и вооружения, они "не хотят быть мясом".

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что одна лишь "курская авантюра" дорого обошлась украинским националистам. За время боев на курском направлении ВСУ потеряли более 67 тысяч военнослужащих — это наиболее подготовленное и высокомобильное, высокомотивированное подразделение, а также формирование иностранных наемников.

В анонимных интервью западным журналистам бойцы ВСУ признаются, что операции украинской армии в Курской области осталось "от нескольких недель до нескольких дней", причем "что произошло — знают только высшее командование и командиры бригад".