Дима Билан объявил о пополнении

43-летний Дима Билан пока так и не обзавелся семьей. Он ни разу не был официально женат. Детей у него тоже нет. Однако артист обожает животных. У него дома живет черный кот Шахтер, которого певец забрал из приюта, когда посещал ДНР. В прошлом году котик серьезно заболел. Он оказался буквально между жизнью и смертью. Дима Билан с ног сбился, спасая его. В какой-то момент артист даже обратился за помощью к поклонникам через свои социальные сети, и те пришли на помощь.

Сейчас Шахтер жив-здоров и радует хозяина. Однако Дима Билан не остановился на одном животном. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный исполнитель объявил о пополнении.

"У меня новый питомец! Жду ваши варианты смешных имен! Характер, как видите, у нее уникальный! Болтливая и ворчливая!" - сообщил Дима Билан, опубликовав видео с новым питомцем.

Артист принес малышку шиншиллу домой и уже показал зверька Шахтеру. Тот с недоумением отреагировал на новую приятельницу. Дима Билан приобрел для питомца и просторную клетку.

В Сети поклонники с энтузиазмом отреагировали на объявление артиста и начали предлагать варианты имен. Однако нашлись и такие комментаторы, кто заявил, что, дескать, певцу надо не животных заводить, а семью.