Песков объяснил появление Путина в Курской области в камуфляже

Российский лидер Владимир Путин провел совещание в Курской области, надев камуфляж, поскольку счел это необходимым. Такое разъяснение дал в четверг, 13 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин — не только президент, но и верховный главнокомандующий российской армией. Он надел военную форму, потому что "так посчитал верховный главнокомандующий необходимым".

Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах, напомнив, что президент является полковником по званию, сообщает РИА Новости.

В феврале Владимир Путин побывал на выставке "Квартира российских брендов", где экспонировали продукцию победителей конкурса "Знай наших". Главе государства подарили бушлат российского производства, способный уберечь своего владельца даже от 50-градусных морозов.

Между тем российский министр обороны Андрей Белоусов в военной форме практически не появляется — он не военнослужащий, а потомственный экономист. До перевода в Минобороны был помощником президента и первым заместителем председателя федерального правительства.