Путин выразил соболезнования из-за захвата поезда в Пакистане

Президент России Владимир Путин направил властям Пакистана соболезнования в связи с атакой террористов на пассажирский поезд в провинции Белуджистан.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин назвал это преступление, жертвами которого стало немало женщин и детей, жестоким и циничным. Он выразил сочувствие семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков.

Вместе с тем российский лидер отметил мужество и профессионализм пакистанских военных и сотрудников правоохранительных органов, которые сумели спасти сотни человеческих жизней. Россия готова к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Пакистаном в борьбе против терроризма, подчеркнул Владимир Путин.

Россия поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, в октябре 2024 года в этой стране побывал российский премьер-министр Михаил Мишустин в рамках Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Политики говорили про развитие глобальной торговли и экономического партнерства.

В августе 2024 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму пакистанскому коллеге по случаю национального праздника — Дня независимости. Президент России отметил, что конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться.