Собянин осмотрел Московский центр фотоники в Зеленограде

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" завершено строительство крупного центра фотоники. Его посетил Сергей Собянин.
Проект реализуют по поручению Владимира Путина. В блоге мэр сообщил, что выпускаемая продукция позволит увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Это особенно важно для создания сетей связи пятого поколения на базе отечественного оборудования, а также реализации проектов в сфере развития искусственного интеллекта, биомедицины и других высокотехнологичных отраслей.
"Технополис Москва" - крупнейшая в стране особая экономическая зона, в которой реализуется целый ряд ключевых направлений технологической независимости нашей страны. В частности, здесь в Зеленограде реализуются такие проекты, как фармацевтика, микроэлектроника. И сейчас мы начали развивать еще одно уникальное, ключевое направление для нашей страны - фотоника", - отметил глава города.