Собянин осмотрел Московский центр фотоники в Зеленограде

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" завершено строительство крупного центра фотоники. Его посетил Сергей Собянин.

Проект реализуют по поручению Владимира Путина. В блоге мэр сообщил, что выпускаемая продукция позволит увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Это особенно важно для создания сетей связи пятого поколения на базе отечественного оборудования, а также реализации проектов в сфере развития искусственного интеллекта, биомедицины и других высокотехнологичных отраслей.