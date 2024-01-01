Половина уголовных преступлений в Москве совершается при помощи интернета

Москва, деревня Внуково. 14-летний юноша прогуливается возле местной администрации. В какой-то момент он бросает в здание бутылку с зажигательной смесью. О том, что уже стал соучастником преступления, школьник даже не догадывается, ведь действовал, как он сам утверждает, из желания помочь. Накануне мальчику позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил об утечке персональных данных родителей. Чтобы сохранить деньги на счетах, их нужно было снять и передать курьеру, а после действовать по инструкции.

Только за 2024 на территории Москвы зарегистрировали свыше 63 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Это практически половина всех уголовно наказуемых деяний. И в последнее время внимание киберпреступников направлено на подростков.

Вариантов воздействия мошенников на неокрепшее сознание школьников множество. Находясь под психологическим давлением, подростки передают злоумышленникам все, что может представлять материальную ценность. Причем кураторы чаще всего остаются в тени, действуя через курьеров, которые в погоне за легкими деньгами готовы пойти на преступление.

"Раскрывать мы научились, мы понимаем эти схемы. В управлении по борьбе с кибермошенничеством очень большой объем накопленного опыта. Технические средства, которые есть у нас на вооружении, опыт московского уголовного розыска дает колоссальные результаты", - отметил Владимир Васенин, начальник управления информации общественных связей ГУ МВД по Москве.

Эксперты отмечают: чтобы обезопасить своего ребенка от киберпреступников, прежде всего родителям нужно действовать не с позиции запрещения, а, наоборот, больше узнавать об увлечениях подростка и создавать доверительные отношения. И, конечно, прежде всего постараться донести до него информацию о правилах безопасности при пользовании интернетом.