Ласточкины хвосты и золотые купола: реставрация Донского монастыря продолжается

Реставраторы работают на самом верхнем ярусе строительных лесов. Восстанавливают знаменитые "ласточкины хвосты" - зубцы стен и башен, украшение Донского монастыря. Занимаются вычинкой кирпичной кладки, старый кирпич при необходимости заменяют на новый - специальный, реставрационный.

Южная стена и три башни вообще оказались самой проблемной частью, признаются мастера. Во многом из-за того, что находятся в низине.

"Она наиболее повреждена, наиболее разрушена. И башни. Настолько, что белокаменный декор падал и просто лежал на земле", - рассказал Андрей Яхнин, руководитель реставрационной компании.

Масштабная комплексная реставрация Донского монастыря идет все последние годы. Здесь около 30-ти памятников архитектуры и истории. И значительная часть уже отреставрирована - большинство башен, колокольня, Дом наместника, фасады Нового Собора. Реставраторы особенно гордятся тем, что вернули его куполам и позолоту, и исторический цвет, и правильные звезды. Хотели сначала воссоздать их по акварели 19 века.

"Но в процессе работы мы обнаружили старые исторические звезды. Они были сняты, когда меняли обшивку. Немного скорректировали их рисунок, конфигурацию", - уточнил Яхин.

А это - отреставрированная надвратная Тихвинская церковь. С великолепной акустикой. Недавно нашли в Историческом музее фотографию ее иконостаса, будут использовать для воссоздания.

"Северные ворота - это был главный въезд в монастырь со стороны Кремля, все крестные ходы приходили именно сюда. Был построен надвратный храм в честь Тихвинской иконы Богоматери. Он приведен в порядок, но оставлен в том виде, какой он получил в конце 19 века. Красные стены с белокаменным декором", - указал Сергей Демидов, главный архитектор Донского монастыря.

В ближайшее время реконструкция ждет и примыкающий к монастырю колумбарий Донского кладбища. Стены скорби, где захоронены урны, построены в разное время. Но у всех возраст солидный, а состояние удручающее. И косметическими средствами тут уже не помочь.

Сейчас завершается разработка проекта реконструкции. Провести ее обещают максимально бережно и деликатно. Построят специальные временные хранилища. Сделают документальную фотофиксацию каждой ниши и переместят их содержимое на временное хранение. А потом вернут в новые стены.

"На этих же местах будут возведены объекты ровно в том же архитектурном облике, в тех же принципах, но с использованием современных, более надежных строительных технологий и материалов. Содержимое ниш будет возвращено на то же самое место", - сообщил Артем Екимов, руководитель организации ГБУ "Ритуал".

Работа, кропотливая и бережная, потребует немало времени. А масштабная реставрация в самом Донском монастыре должна завершиться уже в этом году.