Ранняя весна взбодрила обитателей Московского зоопарка

Пруд еще покрыт тонким льдом, но уток это не останавливает. Ведут они себя как на курорте. Кто-то загорает на берегу, кто-то играет в догонялки. Обычно в это время здесь еще сугробы по колено, но в этом году март радует плюсовой температурой. В хорошем настроении и сивуч - самый большой из всех ушастых тюленей. Только поел - и теперь дразнит публику.

С наступлением весны в зоопарке появится еще больше посетителей, особенно этому рад морской лев, он очень любит внимание и с удовольствием общается. У слонов же вместо солнечных ванн - песочный душ. Как только снег растаял, великаны начали понемногу устраивать променады. А вот кустарниковые собаки, очень напоминающие выдр, с приходом тепла лишились своего любимого развлечения, которое они придумали, пока в их бассейне был лед, - переключились на рытье нор.

Рысь не расслабляется, патрулирует территорию. В отличие от леопарда, который просто греется на теплых бревнах.

"Все наши звери перенесли зиму хорошо, зимой теплолюбивые живут в просторных теплых помещениях, холодостойкие прямо на улице в вольерах", - отметил Михаил Брагин, начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка.

Даже суровых и серьезных овцебыков весна заставила стать активнее. Тут все как у людей: чтобы полноценно радоваться теплу, нужно размяться и хорошенько позавтракать.