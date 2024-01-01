Анна Седокова: "Я ничего не вижу"

Анна Седокова возвращается к обычной жизни после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Напомним, в конце 2024 года спортсмен наложил на себя руки. Узнавшая об этом певица с нервным срывом попала в больницу, а затем временно покинула Россию.

Сейчас она записывает новые песни, выступает, снимается в различных телепроектах. Так, уже вышла в эфир музыкальная программа "Три аккорда" с участием Анны Седоковой, а на днях стартует проект "В темноте", в котором герои (отечественные знаменитости) двое суток должны провести в загадочном доме в полной темноте.

"Просто полный блэкаут! Даже не было ощущения, что я на съемках шоу - какой-то животный страх за свою жизнь. Это шоу не похоже ни на одно, в котором я участвовала. По уровню накала, эмоций и желанию все остановить — такого не было у меня", - призналась впоследствии Седокова "КП".

В распоряжении издания даже оказалось короткое видео со съемок шоу. На нем видно, что певица находится в полной темноте. Анна в какой-то момент начинает задаваться вопросами, что будет, если ей вдруг станет плохо.

"А если у меня начнется паническая атака, что мы будем делать? Что происходит? Я ничего не вижу..." - вопрошает артистка.