Умерла композитор София Губайдулина

Стало известно о смерти известного композитора Софии Губайдулиной. Именно она написала музыку к мультфильму "Маугли", фильмам "Вертикаль" и "Чучело". Новость сообщила сегодня, 13 марта, мэрия Казани на своем сайте. Софии Губайдулиной было 93 года.

Интересно, что в 2022 году ее номинировали на премию "Грэмми" в категории "Лучшая современная классическая композиция" за произведение "Гнев божий".

С 1991 года она проживала в Германии. Тем не менее, София Губайдулина, несмотря на свою занятость, периодически приезжала в Казань и всегда уделяла внимание начинающим музыкантам. В городе действует Центр современной музыки, носящий ее имя, проводятся фестиваль современной музыки "Конкордия", международный конкурс пианистов имени Софии Губайдулиной. В 2011 году ее имя внесено в Книгу почета Казани.