Автобус с юными спортсменами опрокинулся в Саратовской области

В дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом в Саратовской области пострадали несколько подростков — это юные спортсмены.

Как сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале, авария произошла в районе села Красная Речка Пугачевского района. Микроавтобус случайно задел обочину и из-за этого перевернулся. Травмы получили четыре несовершеннолетних пассажира, их отправили в больницу.

Организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе.

В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что угрозы жизни и здоровью ребят нет — их состояние медики считают близким к удовлетворительному, сообщает РИА Новости.

Ранее в Казани произошла авария, в которой пострадали 11 человек. Такси вылетело на автобусную остановку и сбило людей. Как выяснилось, таксист уже не раз привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ. Когда анализы выявили в его организме запрещенку, суд отправил мужчину под арест.