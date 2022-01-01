МИД России: На руках украинских боевиков кровь не менее 1,7 тысячи детей

За последние десять лет на руках украинских боевиков кровь не менее чем 1,7 тысячи детей — эти цифры станут могильной плитой для киевского режима. Такое заявление сделала в четверг, 13 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства рассказала о погибших и раненых от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российских приграничных регионах. В частности, в Белгородской области ранены 88 детей, погибли 12. В Курской области ранения получили 24 ребенка, погибли четверо.

При этом киевский режим не оставляет попыток ударить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Захарова назвала массированную атаку беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ на российские регионы вопиющей и варварской. Политик подчеркнула, что "так действовать могут только террористы", сообщает ТАСС.

Ранее Захарова отмечала, что от рук ВСУ в приграничных и тыловых районах России погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи ранены. Она подчеркнула, что "нет ни совести, ни ума, ни души, ни сердца, человечности нет у тех, кто всего этого не знает и делает вид, что не знает".

В феврале глава Следкома Александр Бастрыкин провел совещание к Донецке, ему доложили о ходе расследования преступлений ВСУ. В частности, в марте 2022 года неонацисты расстреляли троих мирных жителей рядом с аэропортом Мариуполя.