Крупнейшее за 40 лет землетрясение произошло под Неаполем

Крупнейшее за 40 лет землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Неаполем. Эпицентр находился в районе Флегрейские поля, известном своей вулканической активностью.

В портовом городе Поццуоли пострадала женщина - кровля ее дома частично обрушилась. Опасаясь повторных толчков, жители провели ночь на улице. Отмечены перебои в подаче электроэнергии.

Сейчас специалисты оценивают устойчивость зданий в ближайших населенных пунктах. А местные власти на всякий случай разрабатывают планы экстренной эвакуации.