Кремль отверг идею временного перемирия с Украиной

Вариант краткосрочного и временного прекращения огня на Украине не устраивает российскую сторону. Об этом в четверг, 13 марта, рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Как пояснил политик в интервью телеканалу "Россия-1", цель Москвы — это долгосрочное мирное урегулирование, которое "учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности". Пауза в боях лишь даст передышку украинской армии.

При этом "какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", что было доведено до американской стороны, рассказал Ушаков. Он выразил надежду на то, что Вашингтон учтет позицию Москвы в дальнейшей совместной работе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупреждал, что "какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для нашего государства приоритетом является защита мирного населения, поэтому Москва не может "идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей".