"Сарик — это наше отражение": Германика отказалась травить Андреасяна

Шумиха вокруг Сарика Андреасяна возникла на днях после того, как на лекции в одном из киноколледжей Москвы режиссер в ответ на вопросы студентов эмоционально заявил, что "ненавидит Тарковского", а авторские кино назвал маргинальным. Под смех и аплодисменты учеников он покинул аудиторию.

Многие известные режиссеры и общественные деятели крайне негативно высказались в адрес Сарика. Однако его коллега Валерия Гай Германика отказалась травить Андреасяна. Она объяснила свою позицию в официальном телеграм-канале:

"Мы же сами смотрим его контент и создаем ему рейтинги... В обществе не создается запрос на умное кино. Когда оно шло в прокате, мы вас там не видели, наши продюсеры не собрали там ничего. Так что Сарик — это наше отражение в ментальном зеркале. Наше бревно в глазу и свиная наша похмельная тупая морда".

Меж тем стало известно, что "Ветераны России" требуют депортировать Сарика Андреасяна. Сообщается, что представители общественного движения якобы обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности получения гражданства Андреасяном, "а в случае выявления нарушений – аннулировать его и рассмотреть вопрос о депортации". Также активисты требуют проверить высказывания Сарика на предмет нарушений российского законодательства и запретить его творческую деятельность в стране.

Ранее опальный режиссер извинился перед студентами киноколледжа за тон общения, однако слова о Тарковском забирать назад не стал.