Наталья Сергунина рассказала о популярности московских ярмарок выходного дня

Более 500 тонн продуктов продано с начала года на столичных ярмарках выходного дня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила высокий спрос на фермерские товары. По ее словам, москвичи чаще всего покупают на круглогодичных ярмарках овощи и фрукты. При этом продукты привозят более чем из 40 российских регионов.

"Лидерами продаж традиционно стали овощи и фрукты, особенно картофель, яблоки и мандарины. Дальше по популярности идут мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты", — отметила Наталья Сергунина.

Как отмечается на официальном портале мэра Москвы, раньше ярмарки выходного дня работали только в теплое время года.

"Однако в феврале 2024-го в городе открылись новые павильоны круглогодичного формата. Они оснащены современными системами отопления и кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для продавцов и покупателей", - говорится в сообщении.

На текущий момент в городе открыты 29 ярмарок выходного дня.