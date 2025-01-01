В Госдуме предложили полностью закрыть мигрантам въезд в Россию

ЛДПР выступает за введение полного запрета на въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2025 года. Об этом в четверг, 13 марта, рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам политика, закрыть границы для мигрантов необходимо, "если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны".

В интервью РИА Новости Слуцкий также призвал сформировать четкую стратегию суверенной миграционной политики, которая будет базироваться, прежде всего, на интересах большинства россиян, их безопасности и социальной защищенности. В противном случае Россия рискует повторить катастрофу "цивилизованных" стран "развитой демократии".

Ранее в министерстве внутренних дел России рассказали, что за 2024 год из страны было выдворено или депортировано более 190 тысяч мигрантов – это почти на треть больше, чем годом ранее.

Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам миграционной политики, отмечал: иностранцам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы.