WP: Путин послал сигнал появлением в камуфляже перед переговорами с США

Владимир Путин накануне приехал в пункт управления группировкой войск в Курской области в камуфляжной форме. Американские журналисты усмотрели в этом особый знак.

Washington Post посвятил одежде российского лидера отдельную статью. "В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал дерзкий военный сигнал, впервые за долгое время прибыв в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе", — пишет газета.

Американские журналисты считают, что надев камуфляж, Путин подчеркнул бескомпромиссность подхода к боевым действиям, а также убежденность в том, что Россия имеет преимущество.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин — не только президент, но и верховный главнокомандующий российской армией. Он надел военную форму, потому что "так посчитал необходимым". При этом Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах, ведь президент является полковником по званию.

Напомним, вечером 12 марта Владимир Путин провел совещание в пункте управления группировкой войск в Курской области. Верховный главнокомандующий был одет в военную форму. Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.