Известный ведущий рассказал, как Анфиса Чехова избавилась от его ребенка

Не все знают, что одно время Анфиса Чехова встречалась с коллегой, известным ведущим Владимиром Тишко. Их отношения были нестабильными и весьма эмоциональными. Они расставались и сходились. Не добавляло оптимизма и то обстоятельство, что влюбленные жили вместе с мамой ведущей.

Поворотным моментом в отношениях Тишко и Чеховой стала ее беременность. Владимир радовался, что станет отцом, однако Анфиса, оглядываясь на то, какие у них сложности в общении, приняла решение сделать аборт. В какой-то момент Тишко оказался солидарен с Чеховой.

"Я ее сам отвозил туда. Мы были там вместе в этот день. Это было решение двух дебилов. Решение, конечно, было… немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого, они торчат где-то вот здесь", - указав на сердце, признался Тишко в новом выпуске шоу "Выживалити".

Напомним, что спустя время после расставания с Владимиром Тишко Анфиса Чехова нашла женское счастье в лице актера Гурама Баблишвили. Ведущая родила ему сына Соломона. Однако несколько лет назад они расстались. Что касается Владимира Тишко, то известно, что от первого брака у него есть дочь Дарья.