Путин и Лукашенко обменялись рукопожатием в Кремле

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись рукопожатием в Кремле. Президенты России и Беларуси встретились для переговоров в Москве. По данным пресс-службы Кремля, лидеры планируют обсудить развитие отношений двух стран и интеграцию в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Как ожидается, по итогам переговоров будут подписаны совместные документы. Путин и Лукашенко расскажут журналистам о достигнутых результатах на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что лидеры двух союзных стран находятся в постоянном контакте. Беседы двух руководителей проходят часто и без официальных релизов пресс-служб. Последняя личная встреча президентов России и Беларуси состоялась в декабре, во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Минске.