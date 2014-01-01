Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году. Соответствующее решение суда опубликовано в четверг, 13 марта.

ЕСПЧ единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека. Это выражается в том, что власти Украины "не сделали того, что могло от них ожидаться, для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года".

С учетом этого ЕСПЧ постановил обязать власти Украины выплатить различные суммы людям, пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, в качестве компенсации нематериального ущерба и судебных издержек, сообщает РИА Новости.

2 мая 2014 года произошла стычка между сторонниками "Антимайдана" и футбольными фанатами ультрас из Харькова и Одессы. Противники государственного переворота попытались спрятаться в Доме профсоюзов. Тогда нападавшие просто подожгли здание. Погибли,по меньшей мере, 48 человек. О жертвах той трагедии не забывают и спустя десятилетие.

Украинские националисты тем временем продолжают расправляться с мирными людьми. В МИД России рассказали, что с 2014 года на их руках кровь как минимум 1,7 тысячи детей.