Полное затмение Луны произойдет 14 марта

В пятницу, 14 марта, астрономы ожидают полное лунное затмение. С 9:26 до 10:31 по московскому времени Луна пройдет через тень Земли, рассказали в Московском планетарии.

В Telegram-канале планетария уточняется, что в России это явление можно будет наблюдать только с на Чукотке, где во время затмения уже наступит вечер, и Луна постепенно появится над горизонтом. Западнее, в Магаданской области, можно будет увидеть лишь завершающие фазы затмения.

Жители и гости Московского региона полное лунное затмение на этот раз не увидят: на широте российской столицы Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.

Зрелищное небесное явление произошло осенью 2024 года. Жители Южной Америки наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. Луна закрыла собой центр Солнца, но не до конца, оставив каемку. Получился эффект "огненного кольца".

Астрономы тем временем сделали важное открытие. Ученые впервые обнаружили сверхмассивную черную дыру в карликовой галактике. По расчетам специалистов, ее масса составляет около 600 тысяч масс Солнца.