Дзюбу вновь вызвали в сборную России по футболу

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба вызван в состав сборной России впервые с июня 2021 года. Это подтвердила в четверг, 13 марта, пресс-служба Российского футбольного клуба (РФС).

Тренерский штаб решил позвать Дзюбу на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии, которые запланированы на 19 и 25 марта соответственно на стадионе "Динамо", сообщает ТАСС.

По утверждению источников Sport Baza, Артем Дзюба будет вызван именно на игру с Гренадой — предполагается, что это будет его прощальный матч за сборную. Футболисту предоставят шанс стать лучшим бомбардиром сборной России. До этого рекорда ему не хватает всего одного гола — сейчас в активе Дзюбы 30 мячей за национальную сборную.

В ноябре 2021 года, когда российской сборной предстояло сыграть заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022, тренерский штаб решил не вызывать на них Дзюбу. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин отмечал, что "решили не надеяться" на футболиста, который оказался не готов к играм со Словенией и Словакией.