Лукашенко: Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "больших козырях" Москвы по ситуации на Украине. По его словам, достичь соглашения об урегулировании конфликта удастся, когда Россия "их достанет".

Лукашенко также выразил мнение, что России в настоящее время сложно согласиться с инициативой Вашингтона по временному перемирию из-за успехов на фронте.

Белорусский лидер также отметил, что президент России Владимир Путин будет разговаривать с посланцами Дональда Трампа насчет перемирия в четверг-пятницу (13-14 марта), передает РИА Новости.

Отметим, что президенты России и Беларуси в четверг проводят переговоры в Москве. В Кремле сообщили, что лидеры двух союзных стран находятся в постоянном контакте.