Лукашенко: Беларусь пока не получила от России "Орешник"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск пока не получил от Москвы новейший российский ракетный комплекс "Орешник". Об этом он заявил в Кремле на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Еще нет "Орешника". Работаем", — сообщил глава Беларуси.

По словам Лукашенко, Минск в настоящий момент изготавливает пусковые установки для "Орешника". Их создание находятся на финальной стадии.

"Когда я погрузился в эту проблему — Владимир Владимирович меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси", — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер еще раз подчеркнул, что Минск очень ждет "Орешник". "От старшего брата ракета нужна будет", — заключил (цитата по РИА Новости).