Лукашенко подтвердил план Путина встретится с посланниками Трампа

Владимир Путин планирует встретиться с представителями Дональда Трампа в четверг-пятницу. Информацию подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с российскими лидером.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву. Его задача - убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Как сказал Лукашенко журналистам, Путин сегодня-завтра будет разговаривать на эту тему с посланцами президента США Трампа. Белорусский лидер уточнил, что, кроме 30-дневного перемирия, будет обсуждаться множество вопросов, передает РИА Новости.