Россия увеличит срок пребывания иностранцев по электронной визе

Срок пребывания иностранных граждан на российской территории по электронной визе увеличится до 30 суток. Россия над этим работает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что в ближайшее время в законодательство будут внесены изменения, увеличивающие срок действия электронной визы с 60 до 120 суток. А разрешенный срок пребывания иностранного гражданина возрастет до 30 суток.

На сегодняшний день электронная виза дает право иностранцам пребывать на российской территории в течение 16 суток - с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста. Увеличение срока коснется также посетивших нашу страну для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, передает ТАСС.