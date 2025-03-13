Сторонники Трампа разработали план действий на ближайшие сто лет

План продолжения курса действующего президента США Дональда Трампа на сто лет вперед готовят сторонники американского лидера. По данным портала Axios, проектом занимается аналитический центр "Институт политики "Америка прежде всего".

Как пишет издание, близкие к Белому дому и хорошо финансируемые силы движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой") убеждены в необходимости сохранить трампизм. Готовящийся ими 100-летний план должен действовать долгое время после того, как президент Трамп покинет свой пост.

По данным портала, упомянутый центр America First Policy Institute расширяет свою деятельность. Он намерен стать своего рода "инкубатором" для движения Трампа после 20 января 2029 года. Центр обеспечит сохранение его политических идей вплоть до следующего столетия.