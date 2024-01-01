Стало известно, почему жених не зовет Семенович замуж

Анна Семенович уже два года встречается с бизнесменом Денисом Шреером. Поклонники певицы ждут, когда же возлюбленный подарит артистке кольцо и произнесет заветные слова.

В феврале влюбленные отдыхали на Мальдивах, казалось бы, что лучше места для предложения руки и сердца не найти, но домой Анна вернулась без перстня с бриллиантом. 1 марта Семенович отмечала 45-летие, но среди подарков снова не оказалось кольца от любимого. Певица очень надеется, что в этом году наконец впервые выйдет замуж. При этом Анна признает, что любимый мужчина не спешит вступить с ней в брак, и она никак не может на это повлиять.

Что же мешает Денису осчастливить свою возлюбленную? Оказывается все дело в том, что его нынешний брак зарегистрирован в Германии, а там оформить развод очень трудно.

"Так как мужчина из Германии, есть нюансы. Развод в Германии — не простая процедура. С момента, когда кто-то из супругов подает заявление о разводе в суд, им дают период охлаждения, период подумать. Если в России это составляет три месяца, то в Германии — год", — сообщила "ТВ Центру" юрист Ольга Гимадеева.



Так как официально на развод Денис подал в июле 2024 года, то свободен он станет не раньше лета. А значит и заветное колечко Анна получит лишь к августу.