Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

Жители столицы определили, каким будет Большой московский цирк. Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, наибольшее число голосов получила визуальная концепция архитектурного бюро "Апекс".

"Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди – большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое", - говорится в сообщении.

Ранее более 70 процентов горожан высказались за то, что столице необходим новый современный цирк.