Трамп готов к расширению территории США военным путем

Намерения президента США по поводу расширения территории страны вполне серьезны. Дональд Трамп не исключает варианта присоединения Гренландии военным путем, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в Белом доме всерьез обсуждаются варианты присоединения Гренландии. Представители американской администрации заявили, что открыты для "мягкого варианта" - в частности, предложений Дании об увеличении на острове американского контингента и к заключению контрактов с горнодобывающими компаниями из США. В то же время, Трамп отказывается исключать военный вариант.

Что касается Панамы, то власти страны пытаются любой ценой умиротворить американского лидера, при этом сохранив суверенитет над Панамским каналом. По рассказам источников, Белый дом доволен уступками, на которые уже пошли панамские партнеры. Однако Трамп по-прежнему хочет "вернуть канал в состав США".