Дмитрий Тарасов лишился шикарного особняка и работы

Дмитрий Тарасов сообщил, что остался без работы. Неприятные новости застигли футболиста во время отдыха на Мальдивах.

С тех пор как Дмитрий развелся с Ольгой Бузовой, его преследует череда неудач. Спортсмен завершил карьеру профессионального футболиста, потому что по истечении его контракта ни один из московских клубов не предложил спортсмену работу, а уезжать от семьи Дмитрий не захотел.

После этого Тарасов был вынужден продать дом площадью около тысячи квадратных метров за 200 миллионов рублей. Этот особняк Дмитрий покупал, когда был в отношениях с певицей. А сейчас семья футболиста ютится в небольшом таун-хаусе. Но, в ближайшее время им предстоит переехать в новый дом, там уже идет ремонт.

А теперь стало известно, что Тарасов лишился работы. Он руководил футбольной командой в медийной лиге, но проект после двух лет существования закрылся. Спонсоры отказались финансировать его. Дмитрий публично поблагодарил свою команду и сообщил, что ищет новую работу.

"Хорошая история получилась, спасибо, что ходили на матчи и болели за нас. Это был лучший коллектив в медиафутболе, и все это знали! P.S. Теперь я открыт к новым идеям и предложениям! Пишите!" — отметил 37-летний Тарасов в личном блоге.

Дмитрий не унывает, более того, сейчас он отдыхает на Мальдивах с женой, четырьмя детьми, мамой и тещей. Все семейство живет на роскошной вилле. Правда, в одном из интервью футболист признался, что отпуск на Мальдивах ему достается практически даром, за проживание и питание он платит рекламой отеля в своих соцсетях.