США пригрозили России "максимальным давлением" ради успеха урегулирования

Президент США Дональд Трамп намерен применить максимальное давление на обестороны конфликта на Украине. Его цель – успешные переговоры по урегулированию, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам главы Минфина, администрация президента Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции в отношении России, если это будет необходимо для успеха переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он оценил санкции по шкале от одного до десяти: по словам Бессента, ограничения при при администрации Джо Байдена можно было оценить на "тройку", ближе к уходу они ужесточили их до "шестерки". Трамп же, по словам главы Минфина США, готов без колебаний ужесточить их до "десятки".

Министр отметил, что все это является частью плана Трампа для успешных переговоров. По словам Бессента, Байден и его администрация не вводили самые жесткие антироссийские рестрикции из-за опасений роста цен на энергоресурсы в США, передает ТАСС.