Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, чтобы столкнуть Россию и США лбами

Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на хитрость, когда согласился на введение 30-дневного перемирия. Так он пытается столкнуть лбами Россию и США. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, киевские власти приучены не выполнять никаких договоренностей, об этом свидетельствует то, как Украина "следовала" минским соглашениям.

"За 11 лет были только декларации о прекращении огня и кровопролития, но само кровопролитие становилось больше и масштабнее. Россию столько раз обманывал коллективный Запад, что она имеет полное право не верить ни одному его слову", — заявил политик.

Медведчук подчеркнул, что ни в коем случае нельзя верить ни Зеленскому, ни коллективному Западу. "Нужны гарантии, которые в очередной раз не будут проигнорированы", — отметил председатель совета движения "Другая Украина".

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров Киев выразил готовность поддержать предложение Вашингтона о введении 30-дневного перемирия.